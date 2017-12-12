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Buradasınız : » » Aracında MHP'ye şantaj görüntüleri bulunan sanığa 25 yıl hapis

Aracında MHP'ye şantaj görüntüleri bulunan sanığa 25 yıl hapis

Isparta'daki FETÖ çatı davasında yargılanan aracında MHP'ye şantaj görüntüleri bulunan eski Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç hapis cezasına çarptırıldı.

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Aracında MHPye şantaj görüntüleri bulunan sanığa 25 yıl hapis

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 48'i tutuklu 129 sanığın yargılandığı, FETÖ/PDY ile ilgili ilk çatı davada dün karar çıktı. 

Aracında bazı eski MHP milletvekillerine ait şantaj görüntüleri bulunan eski Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Halil Karakoç da hapis cezasına çarptırılan isimler arasında yer aldı. 

Mahkeme, Halil Karakoç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

Karakoç'un aracında ele geçirilen hard disklerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait talimatları içeren görüntüler de tespit edildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığında, 2015'te FETÖ/PDY'ye yönelik kapsamlı soruşturma başlatılmış, soruşturma çerçevesinde örgüt lideri Fetullah Gülen'in çeşitli talimatlar içeren görüntülerine ve el yazısı belgelere ulaşılmıştı.

FETÖ'nün örgüt faaliyetlerine yönelik belgelerin ilk kez açığa çıkartıldığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle 15 Ağustos 2016'da sanıkların yargılanmasına başlanmıştı.

Kaynak: AA/TRT Haber

Etiketler: PDY, ısparta, halil karakoç, FETÖ operasyonu, fetö, Çatı davası
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