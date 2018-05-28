Aracına çarpan seyir halindeki tıra tırmandı, kaçmasına izin vermedi

TEM Otoyolu İkitelli mevkisinde meydana gelen olayda, bir tırın şoför mahalline tırmanan şahsı görenler ilk önce film çekiliyor sandı. Ancak ilerleyen dakikalarda olayın film değil trafik kavgası olduğunu gören vatandaşlar şaşkına döndü.

İddiaya göre, Bulgaristan uyruklu sürücü kullandığı tır ile, otoyolda bir otomobile çarptı. Çarptıktan sonra durmayarak yoluna devam eden tır sürücüsünü fark eden vatandaş aracından inerek tırın peşinden koşmaya başladı.

Trafiğin yoğun olması nedeniyle kısa sürede tırı yakalayan vatandaş, sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü umursamayarak yoluna devam etti.

Tıra tırmanıp seyir halinde yumruklaştılar

Bunun üzerine koşarak tıra yetişen vatandaş, şoför mahalline tırmandı. Durmayan sürücüye defalarca yumruk atan vatandaş, sürücünün de karşılık vermesiyle seyir halindeki tırda kavga etti.

Tırın camına taş attı, önüne yattı

Vatandaş daha sonra yola atlayarak yerden aldığı taşı tırın camına fırlattı. Tır sürücüsü yine de durmayınca vatandaş bu kez aracın önüne geçti. Diğer vatandaşların da uyarısına rağmen sürücü durmayınca, önündeki kişiyi ezmeye çalıştı. Vatandaş da bu kez yere yatarak sürücünün durmasını sağladı.

Tüm bu yaşananlar bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine trafik polisleri kısa sürede olay yerine geldi. Hem vatandaş hem de Bulgar şahısla konuşan ekipler gerekli işlemleri yaparak tutanak tuttu.

Kaynak: İHA