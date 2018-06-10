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Aracın kopan aksı otobüsün ön camından girdi: 7 yaralı

Erzincan'da, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın kopan ön aksının karşı şeritteki yolcu otobüsünün ön camına çarparak içeri girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

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Aracın kopan aksı otobüsün ön camından girdi: 7 yaralı

Ramazan Bayramı için İstanbul'dan Erzurum'a giden Uğur Topçu yönetimindeki hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum Karayolu'nun Bayırbağ köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kopan aracın ön aksı, karşı şeritten gelen, Kars-İstanbul seferini yapan Konuralp Aydın'ın kullandığı yolcu otobüsüne çarptı. Kopan aks, ön camı kırarak şoför mahalline girdi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan İbrahim Topçu, yolcu otobüsündeki 2'nci sürücü Fuat Ölmez, muavin Mehmet Çeper ve yolculardan İbrahim ile Kamer Onat yaralandı.

Yaralılar, çok sayıda ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Erzincan-Erzurum Karayolu'nun tek şeridinde ulaşım bir süre aksadı.

Kaynak: AA

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