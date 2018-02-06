Araç sicil ve tescil işlemlerinde 100 bin sorunsuz işlem

Araçların sicil ve tescillerinin noterlere devredilmesine ilişkin yönetmeliğin 31 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanması ve İçişleri, Adalet Bakanlıkları ile Türkiye Noterler Birliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü arasında aynı gün imzalanan protokol ile 1 Şubat'ta başlayan işlemler sorunsuz devam ediyor.

Uygulama kapsamında ilk gün 24 bin, ikinci gün 26 bin ve 5 Şubat'ta 36 bin işlem sorunsuz olarak gerçekleştirildi. İşlemi gerçekleştirilen araç sayısı, bugün öğle saatleri itibarıyla 100 bine ulaştı.

Aksaklıklara anında müdahale ediliyor

Yapılan değişiklikle 615 noktada yapılan tescil işlemleri, artık 2 bin noter tarafından gerçekleştiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan kriz merkezinde görevli sistem uzmanları, olabilecek aksaklıklara anında müdahale etmek için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Vatandaşlar, 117 lira olan trafik belgesi ile 14,50 lira olan kargo ücretini ödemiyor.

Araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredilmesine ilişkin düzenleme 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yayımlanmıştı.