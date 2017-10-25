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Araç seyir halinde ilerlerken üstüne ağaç devrildi

Seyir halinde ilerleyen hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Aracı kullanan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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Araç seyir halinde ilerlerken üstüne ağaç devrildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 20 metre yüksekliğindeki ağaç seyir halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Hatip Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru seyir halinde bulunan Kazım Özyürek idaresindeki 59 FN 800 plakalı hafif ticari aracın üzerine büyük bir gürültüyle ağaç devrildi.

Araç hasar görürken sürücü Kazım Özyürek, kazadan yara almadan kurtuldu.

Aracında maddi hasar meydana gelen sürücü Özyürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yolda şehir merkezine doğru seyir halinde gidiyordum. Yağışın ve rüzgarın etkisiyle kökünden kurtulan ağaç aracımın üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Ne olduğunu anlayamadan arabadan inerek kaçtım.'' dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çorlu, ağaç
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