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Araç sahiplerine cam filmi uyarısı

TOBFED Genel Başkanı Bakırtaş, "Standart dışı cam filminin sağlığa ciddi zararı var." uyarısında bulundu.

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Araç sahiplerine cam filmi uyarısı

Türkiye Oto Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, otomobillerde standartlara uygun olmayan cam filmi uygulamalarının ciddi sağlık riskleri barındırdığını bildirdi.

TOBFED Başkanı Bakırtaş, yaptığı açıklamada, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik"le araçlara cam filmi uygulamalarının serbest bırakıldığını hatırlattı.

Otomobil sahiplerine cam filmi uygulamasını önerdiklerini dile getiren Bakırtaş, "Çin'de cam filmi uygulaması yaptıran araçlara vergi indirimi getiriliyor. Çünkü cam filminin pek çok yararı var. Güneşin zararlı ışınlarını önlüyor. Cam filmi yapılan araçlarda daha az klima kullanım ihtiyacı sağladığı için yakıt tüketimini de düşürüyor. Ancak standart dışı cam filmi uygulamalarının ciddi zararı var. Çünkü kanserojen madde üretiyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor." dedi.

Serkan Bakırtaş, standartlara uygun cam filmlerinin yüksek teknoloji kullanılarak ve polietilen ham maddesi ile üretildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Standartlara uygun cam filmleri yangın esnasında tutuşmaz. Güneş ışığına maruz kaldığında UV ışınlarına karşı yüksek koruma sağlar böylece aşırı güneşli havalarda bile aracın içi fazla ısınmamış olur. Bu da klima sisteminin daha az enerji ile soğutma yapmasını sağlar ve yakıttan tasarruf edilmiş olur. Standartlara uygun cam filmleri kokusuzdur ve güneş ısısına maruz kaldığında araç içine zararlı kimyasallar salgılamazlar. Diğer standart dışı cam filmleri ise PVC ham maddeden üretildikleri için UV geçirgenlik değerleri düşüktür.Daha kısa ömürlüdürler.Isıyı tutmadığı için sıcak havalarda araç içinin ısınmasını önleyemez. Özellikle sıcakla temas ettiğinde sağlığa zararlı kimyasalların solunum yoluyla insan vücudunu olumsuz etkilemesi mümkündür. En önemli fark ise standart dışı cam filmlerinin bir yangın anında tutuşarak yanabilmesidir. Biz otomotiv sektörünün en büyük STK temsilcilerinden biri olarak bu hassas ve önemli konuda bir olumsuzluk yaşanmadan yetkilileri ve halkımızı uyarmayı kendimize bir görev kabul ediyoruz."

Cam filmi uygulamalarının standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi işini üstlenmeye hazır olduklarını dile getiren Bakırtaş, 2017'den itibaren cam filmi uygulamacılarını sertifikalandırmaya başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Etiketler: cam filmi, cam filmi zararları
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