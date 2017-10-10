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Buradasınız : » » Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka 10 dakikada hazır

Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka 10 dakikada hazır

TŞOF Başkanı Apaydın, araç sahiplerinin alacakları belgeyle TŞOF'a bağlı odalardan ve kayıt tescil bürolarından yaklaşık 10 dakikada plaka değiştirilebildiğini söyledi.

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Araç sahipleri dikkat! Yeni plaka 10 dakikada hazır

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, araç muayenelerinde uygulanan kusur tablosunda yapılan değişiklik sonrası standartlara uygun olmayan plakaların muayeneden geçmediğini hatırlattı.

Yeni düzenlemeyle, Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) yanlış ceza yazılmasına da neden olan rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik ve kapatma şeklinde olmasının ağır kusur olarak değerlendirildiğine dikkati çeken Apaydın, "Söz konusu düzenlemeyle, yazı ve rakamların, Karayolları Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmadığı plakalara sahip araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden artık geçmemektedir." bilgisini verdi.

"Standart dışı basılan plakalar birinci derecede ağır kusurlu sayılıyor"

Apaydın, plakaların basım ve dağıtımı işinin TŞOF ve bağlı odalara verildiğini anımsatarak, merdiven altı yerlerde basılan plakalarda belirlenen standartların dışına çıkıldığına işaret etti. Sahte plakaların terör, gasp, soygun gibi kötü işlerde kullanıldığını ifade eden Apaydın, bunları basan, dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını vurguladı.

Standart dışı basılan plakaların birinci derecede ağır kusurlu sayıldığına dikkati çeken Apaydın, şunları kaydetti:

"Hiç kimse rastgele yerde plaka bastırıp aracına taktırmasın. Plakalarda standartlara hızlı şekilde geçişin sağlanması için böyle bir uygulamaya geçildi. Plakaların değişimi için araç sahiplerinin Trafik Şube Müdürlüklerine başvurmaları ve temin edecekleri formları doldurmaları yeterli. Alınacak belgeyle il ve ilçelerde TŞOF'a bağlı odalarımızdan ve kayıt tescil bürolarından yaklaşık 10 dakikada plaka değiştirilebiliyor."  

Etiketler: Plaka, TŞOF, hgs, yeni plaka, plaka değiştirme, araç ceza
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