  • 02 MART 2017, PERŞEMBE

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Araç refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Araç refüjü aşıp karşı şeride geçerek devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahir Binzet yönetimindeki 17 ZG 711 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir karayolu Yenimahalle mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Refüjü aşıp karşı şeride geçen otomobil, sürüklenerek yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Murat Binzet yaralandı, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün, ambulansa bindirildiği sırada, araçta bir çocuk bulunduğunu söylemesi üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaptı.

Çevredeki vatandaşların da katıldığı aramalarda sürücünün araçta olduğunu söylediği çocuk bulunamadı.

Sürücü Binzet, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden kişi ise Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler: çanakkale, Çanakkale kaza
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