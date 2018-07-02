Araç içerisinde konuşurken cep telefonunu çaldılar

Olay, Mersin Akdeniz’de Bekirdere mevkisinde meydana geldi.

Trafik ışıklarında bekleyen araç içerisinde telefonuyla konuşan Ercan B.’nin cep telefonu çalındı.

Ercan B.'nin polise başvurmasıyla birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerindeki kameraları tek tek inceledi. Hırsızlığı, F.A., M.T. A.T. R.D. isimli 4 şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Telefonu çalan şahsın F.A. isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Yakalanan şüphelilerden A.T. ve R.D. savcı talimatı gereği ifadesi alınarak serbest bırakıldı. M.T. ve F.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken M.T. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA