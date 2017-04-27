'Arabuluculuk' yöntemiyle uyuşmazlıklara son

Adalet Bakanlığınca, 2013 Kasım ayında uygulamaya konulan "arabuluculuk", 2016 sonuna kadar 5 bin 461 uyuşmazlıkta tercih edildi, bu yılın ilk dört ayında da 6 bin 746 dosya, uyuşmazlığın giderilmesi için "arabulucu"lara gitti.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan ve 2013 Kasım ayında Türkiye'de uygulanmaya başlanan "arabuluculuk"la, uyuşmazlıkların hem kısa sürede hem de mahkemelere gidilmeden çözülmesi amaçlanıyor.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığının verilerine göre, arabuluculuğa 2013 yılında sadece 4 dosya gitti. Bu rakam 2014'te 200, 2015'te bin 160, 2016'da da 4 bin 97 oldu. 1 Ocak 2017'den önceki üç yıllık sürede 5 bin 461 dosyadaki uyuşmazlıkta arabuluculuk tercih edildi.

Arabuluculuğa 2017 yılında rekor sayıda başvuru yapıldı. Bu yılın ilk dört ayında 6 bin 746 dosya arabuluculara gitti. 2013'ten bugüne kadar arabuluculuğun tercih edildiği dosya sayısı ise 12 bin 207 oldu.

Uygulamanın başladığı dönemden bugüne kadar 12 bin 207 dosyadaki uyuşmazlıktan 11 bin 420'si, arabulucular sayesinde yargıya taşınmadan çözüme kavuşturuldu. 787 dosyada ise anlaşma sağlanamadığı için taraflar mahkeme yolunu tercih etti.

"Sorunlar kucaklaşarak çözülüyor"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen gün arabuluculuğun bilinirliğinin arttığına dikkati çekti.

Türkiye'de 5 bin 500 arabulucu olduğunu belirten Öztatar, 88 adliyede de arabuluculuk büroları kurulduğunu ifade etti.

Arabuluculukla ilgili 42 dernekte bin 500'ün üzerinde üye bulunduğunu aktaran Öztatar, iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle yılda 400 bin dosyadaki uyuşmazlığın arabuluculukla çözümlenmesinin sağlanabileceğine işaret etti.

Öztatar, "Arabuluculuk, zamandan tasarruf sağlıyor. Uzun yargılama süreçlerinin tamamlanması beklenmeden arabuluculukla uyuşmazlıklar çoğunlukla bir günde sonlandırılıyor. Arabuluculukta aile mahremiyeti, ticari sırlar korunuyor. Sorunlar kucaklaşarak, barış içinde çözülüyor." değerlendirmesinde bulundu.