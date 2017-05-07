'Arabuluculuk' uyuşmazlık olan her alana çare oluyor

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar yaptığı açıklamada, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan arabuluculuğun Kasım 2013'te Türkiye'de uygulanmaya başlandığını söyledi.

Uyuşmazlıkların "arabuluculuk" sayesinde kısa sürede çözüldüğünü ifade eden Öztatar, uygulamanın toplum barışına katkı sunduğunu, adalete erişimde daha hızlı sonuç alınmasını sağladığını vurguladı.

Öztatar, Antalya Barosunun avukatlık hizmet sunumundan kaynaklanan şikayetlerin "arabuluculuk" ile çözülmesi kararı aldığını belirterek, Antalya Barosu ile Antalya Arabulucular Derneği arasında 30 Kasım 2016'da iş birliği protokolü imzalandığını ve pilot uygulamanın başlatıldığını anlattı.

Müvekillerin avukatlarla ilgili şikayetlerinde öncelikli olarak arabuluculuğun tavsiye edildiğini ve bu yöntemle uyuşmazlığa çözüm arandığını vurgulayan Öztatar, şunları kaydetti:

"Arabuluculuk, uyuşmazlık olan her alana çare olabileceğini kanıtlıyor. Hizmet sunumundan kaynaklı 'avukat-müvekkil' uyuşmazlıklarında dünyada ve Türkiye'de ilk kez arabuluculuğa gidildi. Zamandan tasarruf sağlayan, uzun yargılama süreçlerinin tamamlanması beklenmeden uyuşmazlıkları çoğunlukla bir günde sonlandıran 'arabuluculuk', müvekkillerin avukatlarıyla sorunlarının da barışçıl ortamlarda çözülmesine katkı sunuyor."

Öztatar, pilot uygulamayla 5 ay içinde çok sayıdaki "avukat-müvekkil" uyuşmazlığının çözüme kavuşturulduğunu, yüzde 80 başarı sağlandığını sözlerine ekledi.