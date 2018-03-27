Arabuluculuk, dava sayısını düşürdü

İş Mahkemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline getirildi.

İşçi ve işveren 1 Ocak 2018'de başlayan uygulama kapsamında, dava açmadan önce arabuluculuk görüşmelerine katılıyor. Uygulamayla hem işç,i hem de işveren kazanıyor. Eğer arabuculukta anlaşma sağlanamazsa taraflar mahkemenin kapısını çalıyor. Mahkemeye gitmeden uyuşmazlıkların sağlanması konusundaki başarı oranı yüzde 68.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle arabuluculuk bürolarına yapılan 70 bin uyuşmazlık arabulucuk süreci ile çözüldü. Görüşmelerin ardından 15 bin 300 uyuşmazlıkta anlaşma sağlandı. 7 bin 100 uyuşmazlıkta ise anlaşma sağlanamadı. Şu an 47 bin 600 uyuşmazlık başvurusuna ilişkin görüşme ve işlemler devam ediyor.

"Dava sayısı düştü"

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, iş mahkemelerinin dava sayısının arabuluculuk sayesinde azaldığını söyledi. Öztatar, şöyle konuştu:

"İş uyuşmazlığında mahkemelere açılan dava sayılarında büyük oranda düşüş yaşandı. Arabuluculuk görüşmelerinin ardından anlaşma sağlanmayan uyuşmazlıklarla ilgili mahkemelere davalar açıldı. 2017'nin ilk üç ayında 70 bin olan dava sayısı bu yılın aynı döneminde 6 bin 700'e düştü. Böylece, arabuluculuk süreciyle mahkemelerdeki dosya sayısının, iş yükünün azaldığı görülüyor. Arabuluculukla açılan dava sayısı yüzde 90 oranında düştü."

Uygulama ile işçilerin kısa sürede alacaklarına kavuştuğunu, uzun süren mahkeme süreçlerinin sona erdiğini kaydeden Öztatar, arabuluculuktan işverenin de memnun olduğunu dile getirdi.

Arabuluculuk görüşmelerinin gizli yapıldığını aktaran Öztatar, işçi-işveren uyuşmazlığında varılan anlaşmaların emsal oluşturmadığını vurguladı.

Kaynak: AA