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Buradasınız : » » Araba fiyatına boğa! Tam 1,5 ton...

Araba fiyatına boğa! Tam 1,5 ton...

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ümit Değer'in yetiştirdiği "Şampiyon" adlı 1,5 tonluk boğa, 35 bin liraya alıcısını bekliyor.

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Araba fiyatına boğa! Tam 1,5 ton...

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Ümit Değer'in yetiştirdiği "Şampiyon" adlı 1,5 tonluk boğa, 35 bin liraya alıcısını bekliyor.

Ümit Değer (36), 2,5 yıl önce dünyaya gelen simental cinsi boğayı, günde 33 kilogram yemle besledi. Yonca ve yulaf verilen "Şampiyon" adlı hayvan, 1,5 tona ulaştı. Değer, kurbanlık boğayı 35 bin liradan satışa çıkardı.

Değer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu büyüklükte bir hayvanın bölgede zor bulunacağını ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanı satışa çıkardıklarını anlatan Değer, şunları kaydetti:

"Şampiyon ile oyunlar oynuyoruz, birlikte gezintiye çıkıyoruz. Yani o bizim ailemizden biri gibi davranıyoruz. Ailemizin bütün bireyleri tarafından yakından ilgilenilen Şampiyon'umuzu kurbanlık olarak satmak bizleri üzmekte ancak her canlı gibi onun da bir ömrü var. Boğayı 35 bin lirayı getiren alır. Gelecek yıl hedefimiz 2 tonluk bir Şampiyon daha yetiştirmek olacak."

Hayvanı görmeye gelen ve pazarlık yapan bazı alıcılar ise büyüklüğü ve görünüşü karşısında boğaya hayran kaldıklarını söyledi.

Etiketler: Mersin, hayvancılık, boğa, simental cinsi boğa
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