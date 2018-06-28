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Aprona kaçan yabancı uyruklu yolcu yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda aprona kaçak yolla girerek, körükte bulunan park halindeki bir uçağın iniş takımlarına çıkan Tunuslu yolcu gözaltına alındı.

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Aprona kaçan yabancı uyruklu yolcu yakalandı

Ülkesine gitmek üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’na annesiyle giden Tunuslu yolcu 28 yaşındaki A.H., Dış Hatlar Gidiş Terminali’ndeki salonda uçağını beklemeye başladı.

Panik atak olduğu iddia edilen A.H, yolcu salonundan aprona çıkan kapıyı zorlayıp açarak aprona doğru kaçmaya başladı. Aprona çıkan yolcu, park halinde bulunan bir uçağın önüne gitti.

Uçağın iniş takımlarının üzerine çıkmaya çalışan yolcu, polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan A.H. hakkında yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Tunuslu yolcunun emniyette ifadesinin alınmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Havalimanı, apron, gözaltı
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