  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'AP'nin kararı temelsiz, mesnetsiz ve düşmancadır'

'AP'nin kararı temelsiz, mesnetsiz ve düşmancadır'

Bahçeli, "Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır." dedi

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APnin kararı temelsiz, mesnetsiz ve düşmancadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında, iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Bahçeli, ülkenin hem içeriden hem de dışarıdan gittikçe sertleşen, günden güne şiddetlenen bir kuşatma altında olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasının yıl dönümü yaklaştıkça toplumsal tansiyonun artış gösterdiğini, provokasyon ihtimallerinin çoğaldığını, kaos ve kargaşa beklentilerinin güçlendiğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 Haziran'da başlayan sözde adalet yürüyüşü Türkiye üzerinde kirli hesap ve hedefleri olan habis çevrelere koz vermekle kalmamış, önemli bir mevzi elde etmelerini de temin ve takviye etmiştir. CHP yollarda adalet ararken, Telafer'de Türkmenler soykırıma maruz kalmakta, Ermeniler kanlı eylemlerine yenilerini katmaktadır."

"Hukuken yok hükmünde"

En son Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun, Türkiye Raporu'na ilişkin kararının ibret ve esef verici olmasının ötesinde, hukuken yok hükmünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"25 Nisan 2017'de, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda, 'Türkiye'nin siyasi denetim sürecine dahil edilmesine' dair karardan sonra yeni bir subjektif ve sorunlu siyasi şuursuzluk karşımızdadır. Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı hastalıklıdır. Müzakerelerin askıya alınmasıyla ilgili raporun onaylanması tam anlamıyla temelsiz, mesnetsiz, düşmanca bir yaklaşımdır. 16 Nisan halk oylamasını bir türlü kabullenemeyen, bir türlü içine sindiremeyen Avrupa köhne ve kötürüm bir tutuma savrulmuştur. Esasen Avrupa Parlamentosu'nun güdük, çürük ve çorak kararı Türk milletinin irade ve egemenlik haklarına tahammülsüzlüğün eser ve sonucudur."

Hollanda'nın 15 Temmuz'la ilgili karartma politikası ve Türkiye'yi temsilen bu ülkedeki Türklerle buluşacak hükümet üyelerine engel çıkarmasının bir nevi zorbalık, açıkça demokrasi ve özgürlük inkarı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Türkiye'nin Avrupa'dan öğreneceği bir şey olmadığı açıktır. Sistematik bir şekilde, belirli aralıklarla ülkemize Avrupa tarafından aba altından sopa gösterilmesi, küçümseme ve aşağılama teşebbüsünde bulunulması hiçbir değer ve insani mirasa sığmayacaktır." dedi.

Etiketler: devlet bahçeli, Avrupa Parlamentosu
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