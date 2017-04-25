Anzak Koyu'nda 'Şafak Ayini' yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini" yapıldı.

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekranlarda Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek "Şafak Ayini"nin başlamasını bekledi.

Anzak Koyu'nda saat 05.30'da alana katafalkın konulmasıyla başlayan tören bir saat sürdü.

Bazı ülkelerin çelenklerinin bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam eden tören, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından dua edilmesiyle tamamlandı.

"Gelibolu'da biz asil bir düşmanla savaştık"

Törende konuşan Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, "Gelibolu'da biz asil bir düşmanla savaştık ve onlar zamanla bizim dostumuz oldu. Artık Türkiye ile omuz omuza duruyoruz, ölülerimizi ve savaştaki cesaretlerini anıyoruz. Evlatlarımızın mezarları başında nöbet tutan Türkleri onurlandırıyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, "Anzakların kestiremedikleri, kendi vatanlarını savunmaya kararlı Türk ordusunun cesaret, disiplin ve azmiydi." şeklinde konuştu.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Birinci Dünya Savaşı başlarında Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasıyla oluşuyor.

Anzaklar, 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı. Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.