  • 20 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.746
    EURO 5.496
  • BIST 94204.23
    ALTIN 194.17
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya'nın simgeleri yeni pasaportlarda yerini aldı

Antalya'nın simgeleri yeni pasaportlarda yerini aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu ikinci nesil pasaportlarda Antalya'da bulunan Yivli Minare ve Alanya Kalesi'nin görseli de yer aldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalyanın simgeleri yeni pasaportlarda yerini aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları ve girişimleri sonucu, ikinci nesil pasaportlarda yer alan toplam 20 görselden ikisi Antalya'dan seçildi.

Her yıl milyonlarca turistin geldiği, Türk turizminin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare ve Alanya Kalesi'nin görselleri de yeni nesil pasaportlarda yer aldı.

Tasarımı için üzerinde uzun süredir çalışılan ve 2 Nisan'da dağıtımına başlanan ikinci nesil pasaportlarla Antalya'nın tanıtımına da katkı sunulması hedefleniyor.

Pasaport sahibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Yivli Minare ve Alanya Kalesi'ne aşina olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yivli minare, pasaport, Mevlüt Çavuşoğlu, alanya kalesi, alanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER