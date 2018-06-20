Antalya'nın simgeleri yeni pasaportlarda yerini aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları ve girişimleri sonucu, ikinci nesil pasaportlarda yer alan toplam 20 görselden ikisi Antalya'dan seçildi.

Her yıl milyonlarca turistin geldiği, Türk turizminin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare ve Alanya Kalesi'nin görselleri de yeni nesil pasaportlarda yer aldı.

Tasarımı için üzerinde uzun süredir çalışılan ve 2 Nisan'da dağıtımına başlanan ikinci nesil pasaportlarla Antalya'nın tanıtımına da katkı sunulması hedefleniyor.

Pasaport sahibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Yivli Minare ve Alanya Kalesi'ne aşina olması amaçlanıyor.

Kaynak: AA