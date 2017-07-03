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Buradasınız : » » Antalya'nın ciğerlerini yakan yangınlar kontrol altına alındı

Antalya'nın ciğerlerini yakan yangınlar kontrol altına alındı

Karaloğlu,"Antalya'da 8 ayrı noktada çıkan yangınlardan Alanya'da bin,Kaş'ta 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Küçük çaplı olan diğerleri ani müdahalelerle söndürüldü" dedi.

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Antalyanın ciğerlerini yakan yangınlar kontrol altına alındı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya'da yaklaşık bin, Kaş'ta ise 100 hektarlık alanı küle çeviren yangınların kontrol altına alındığını belirterek vatandaşlardan azami ölçüde duyarlı olmalarını istedi.

Karaloğlu,  Antalya'nın ciğerlerini yakan orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.

Alanya'dan Kaş'a uzanan bölgeyi etkisi altına alan yangınlara ekiplerin zamanında müdahale ettiğini belirten Karaloğlu, "Antalya'da 8 ayrı noktada çıkan yangınlardan Alanya'da bin, Kaş'ta 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Küçük çaplı olan diğerleri ani müdahalelerle söndürüldü. Ekiplerimiz, soğutma, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili de çalışmanın devam ettiğini söyleyen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Yangınların neden çıktığına ilişkin henüz bir veri yok elimizde. Ancak aşırı sıcak ve rüzgarın alevlerin yayılmasında büyük etkisi oldu. Vatandaşlarımı uyarıyorum, lütfen duyarlı olsunlar. En ufak şüpheli bir durumda 112'yi arayarak ihbarda bulunsunlar. Hızlı ihbar çok önemli, bu sayede yangınları çok geç olmadan kontrol altına alabiliyoruz."

Etiketler: Antalya Valisi Münir Karaloğlu, alanya, Kaş, yangın
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