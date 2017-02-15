Antalya'dan Suriye'ye yardım eli uzandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Suriyeliler için hayırseverlerden toplanan yardımların yüklendiği 12 tır, bölgeye yola çıktı.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün desteğiyle Hayrat Vakfı Antalya Temsilciliğince toplanan yardım malzemeleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi önünde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi. Yardım malzemelerinin 2 tırı Türkiye'deki sığınmacılara, 10 tırı ise Halep, Cerablus ve El Bab'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Törende konuşan Belediye Başkanı Tütüncü, Suriye'ye gönderilen yardımlar için üçüncü kez aynı yerde bir araya geldiklerini söyledi. Yardım malzemelerinin gönderildiği üç törende de duygusal anlara şahit olduklarını ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bu güzel manzara, bu hayır kervanı sadece kendisini düşünenler tarafından oluşturulamaz. Peygamberimizden aldığımız o hikmet ile hiç görmedikleri kardeşlerimiz için ellerini ceplerine atıyorlar. Bu bizim ait olduğumuz medeniyet tasavvurunun yüceliğidir. Hayrat Vakfı üyeleri bu yardımları organize etmek için çok çalıştı. Vakıf, bu hayra bizleri de ortak etti. İlk gönderdiğimiz yardımları alanların yüzlerindeki mutluluğu, sosyal medyadan görmüşsünüzdür. İnşallah bu tırlar da böyle mutluluklar yaşatacaktır."

"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." hadisini hatırlatan Hayrat Vakfı İl Temsilcisi Süreyya Saltık da "Peygamberimiz komşunun hakkını, hukukunu çok ciddi manada muhafaza etmeyi bize emrediyor. Biz komşuluğu çok daha geniş anlıyoruz. Memleketimizin etrafındaki muhtaç olan insanları da komşumuz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekrem Semiz de Türkiye genelinde vakıfları aracılığıyla en fazla yardım gönderen kentin Antalya olduğuna dikkati çekti.