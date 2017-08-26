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Antalya'daki soruşturmasında 3 tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Antalyadaki soruşturmasında 3 tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, aralarında öğretmen, gazeteci ve katibin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, emekli öğretmen İ.K, din görevlisi R.C. ve öğretmen C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gazeteci E.K. ve katip F.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: antalya, Kumluca, tutuklama, fetö, PDY
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