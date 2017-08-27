Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisinde çıkan orman yangınına 3 yangın söndürme helikopteri, bir amfibi uçak, 12 arazöz çok sayıda yangın söndürme işçisi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle yayılan ve yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilen yangını söndürmek için çalışan ekiplere çevredeki vatandaşlar da yardım etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.