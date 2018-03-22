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Buradasınız : » » Antalya'daki FETÖ soruşturması: Kırmızıtaş Holding'in 3 sahibinden 2'si tutuklandı

Antalya'daki FETÖ soruşturması: Kırmızıtaş Holding'in 3 sahibinden 2'si tutuklandı

Antalya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kırmızıtaş Holding'in sahibi 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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Antalyadaki FETÖ soruşturması: Kırmızıtaş Holdingin 3 sahibinden 2si tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, kentte yapı market, otomotiv yedek parça ve servis hizmetleri ile sigorta aracılık hizmetleri pazarlaması sektöründe faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding'in sahiplerinden R.K., İ.K. ve H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan R.K. ve H.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'da, 8 Mart'ta FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Kırmızıtaş Holding'e ve ona bağlı 4 şirkete kayyum atanmış ve holdingin 3 sahibi de gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen ve kapatılan dernek, federasyon gibi bazı kuruluşlarla para alışverişinde bulunduğu iddia edildi. Holdinge ait bazı faturaların açıklama bölümünde "himmet" yazdığı da öne sürüldü.

Kaynak: AA  

Etiketler: kırmızıtaş holding, fetö, antalya
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