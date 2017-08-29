  • 29 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.441
    EURO 4.145
  • BIST 109758.77
    ALTIN 145.989
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Manavgat'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalyada zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adem Çolakoğlu yönetimindeki 07 NUP 26 plakalı otomobil, Manavgat Kızılağaç kavşağı yakınlarında Eyüp Baş'ın kullandığı 07 ZG 229 plakalı yolcu otobüsüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Çolakoğlu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Hilmican Emlak'ın kullandığı 07 MRK 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. İki araç daha sonra Nazmi Sözen'in kullandığı 07 LPS 14 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobil sürücüleri Çolakoğlu ve Emlak, Ceren Çelebi ile Leyla Safarov ve Ziya Safarov yaralandı.

Özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Adem Çolakoğlu (31), tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Yaralı Hilmican Emlak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Etiketler: antalya, Manavgat, zincirleme kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER