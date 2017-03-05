Antalya'da zehir tacirlerine operasyon

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine Kemer Turizm Eğitim Merkezine 3 Mart'ta düzenlediği operasyonda, yoğurt kabı içerisinde 18 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Ekipler merkezdeki 11 öğrencinin uyuşturucu maddeyi A.R.K, F.A, İ.H.S, M.S.A. C,B, F.A, ve A.S'den temin ettiklerini iddia etmesi üzerine Kuzdere, Yeni ve Merkez mahallelerinde 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, uyuşturucu madde içmek için kullanılan iki pet şişe, iki ayrı saksı içerisinde 14 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.H.S, M.S. ve A.C.B. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde yetiştirmek ve satmak" suçlamasıyla tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin yakınları adliye çıkışında görev yapan gazetecilere saldırdı.