  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Antalya'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Antalya'da zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Antalya'nın Finike ilçesinde, helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

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Antalyada zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Finike ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilenlere yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde 89 gram eroin, 32 gram esrar, 14 uyuşturucu hap ile bir av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Zanlılar hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" ve "örgüt kapsamında uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasında bulunulduğu öğrenildi.

AA

Etiketler: antalya, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele
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