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Buradasınız : » » Antalya'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Antalya'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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Antalyada yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Antalya-Adıyaman seferini yapan Gülaras firmasına ait Müslüm Toprak idaresindeki 01 CJZ 12 plakalı otobüs, Side Kavşağı'nda Ömer Sarıdemir'in (37) kullandığı 07 LS 377 plakalı minibüsle çarpıştı.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazada, yola savrulan minibüs sürücüsü Sarıdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, hasar oluşan otobüsteki yolcuları indirerek sürücü Toprak'ı gözaltına aldı.

Olay yerine gelen Sarıdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi, yolcu otobüsünün camlarını taşlarla kırdı.

Daha sonra Sarıdemir'in cesedi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, Manavgat, kaza
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