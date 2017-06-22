  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Antalya'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...

Antalya'da yarın yüksek sıcaklık ve nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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Antalyada yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...

Antalya'da yarın yüksek sıcaklık ve nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Antalya ve civarında sıcaklığın 1 ila 3 derece artacak.

Rüzgar, kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek. En yüksek sıcaklığın 35 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. 

Etiketler: antalya, yüksek sıcaklık, nem
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