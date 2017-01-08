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Buradasınız : » » Antalya'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...

Antalya'da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...

Meteoroloji, Antalya için buzlanma, don ve fırtına uyarısında bulundu.

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Antalyada yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava parçalı çok bulutlu, sahil kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimler ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının, sahilde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, rüzgarın Antalya'nın doğu ilçelerinde güney yönlerden orta kuvvette, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Alanya'da zaman zaman kuvvetli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş civarlarında yoğun kar yağışı şeklinde olması, kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın etkisiyle tipi bekleniyor.

Rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde sahilde hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, iç kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olması öngörülüyor.

Rüzgarın Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar güney yönlerden 3-5, açıklarda 6 kuvvetinde eseceği, dalga yüksekliğinin 1,5-2,5 metre olacağı tahmin ediliyor. 

Etiketler: meteoroloji, antalya, buzlanma, don, Fırtına
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