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Antalya'da yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

Antalya'da incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Antalyada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti

İncelediği tabancanın ateş alması sonucu yaralanan Gökhan Taşkıran, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşkıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından Taşkıran'ın cenazesinin memleketi Elazığ'a gönderileceği öğrenildi.

Fatih Köker, Dumlupınar Bulvarı'ndaki bir AVM önünde tartıştığı Serkan Acar'ı tabancayla bacağından yaralamış, olay yerinde çalışma yapan polis memuru Gökhan Taşkıran, incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu karnından yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, polis
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