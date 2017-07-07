Antalya'da yangın

Antalya'nın Kepez ilçesinde yerleşim yeri yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Gaziler Mahallesi Altıparmak mevkisinde kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, ormana ve seraların olduğu tarlalara sıçradı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinden 25 itfaiye aracı, 2 yangın söndürme helikopteri, 2 TOMA ve arazöz sevk edildi. Çalışmalara, orman ve belediye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve polis ekipleri de destek verdi. Vatandaşlar da hortumlarla su sıkarak ve kovalarla su taşıyarak çalışmalara katıldı.

Zeytin bahçeleri ve ekili arazilerin zarar gördüğü yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Olay yerine gelerek çalışmalara ilişkin bilgi alan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin kontrollü şekilde ve iş birliği içinde yürütüldüğünü söyledi.

Yangın konusunda duyarlı olunması çağrısında bulunan Uzunkaya, "Yangın kontrol altına alındı. Etraftaki camlara, şişelere bakarsanız bunların her birisi yangın nedeni. Herkes üzerine düşeni yapmazsa her gün bu tür yangınlara ve tehlikelere maruz kalma riski olur." dedi.