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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 42 tutuklama

Antalya'da Zeytinköy olarak bilinen bölgedeki mahallelerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 72 kişiden 42'sinin tutuklandığı bildirildi.

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Antalyada uyuşturucu operasyonu: 42 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu madde satıcılarının yoğun olarak bulunduğu Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere, Doğuyaka ve Gebizli mahalleleri başta olmak üzere Kepez ilçesi sınırlarında yer alan Baraj, Hüsnü Karakaş, Habibler, Güneş mahallelerindeki uyuşturucu madde satıcılarının deşifresi amacıyla narkotim görevlilerince üç ay süren çalışma yapıldı.

Çalışmalar ışığında 15 Aralık'ta bölgede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kilo 283 gram eroin, 23 gram kokain, 270 gram esrar, 1 gram bonzai, 32 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 84 lira para, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 34 fişek, 3 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 72 kişiden 42'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer zanlıların bazıları savcılıkça, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bölgede aralarında özel harekat polis ekiplerinin de bulunduğu 500 polisin katıldığı operasyon düzenlenmiş, polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda dedektör köpeklerle evlerde arama yapılmıştı. AA

Etiketler: antalya, uyuşturucu operasyonu, esrar, bonzai, eroin, özel harekat polis ekipleri
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