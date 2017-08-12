Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon çerçevesinde Zeytinköy bölgesinde A.K. ve C.T. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.K'nın Zeytinköy bölgesinde sokak satıcılarına 13 yıldır uyuşturucu temin ettiği, ancak bugüne kadar hiç yakalanmadığı belirtildi.

C.T'nin ise uyuşturucu temin etmek üzere Burdur'dan geldiği öğrenildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Uyuşturucu satmak için İstanbul'dan gelmişler

Polis ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda da İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Antalya'da pazarlamak isteyen S.B ve S.K ile yaşı küçük bir çocuk yakalandı. Zanlıların üzerlerinde çok miktarda esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan S.B ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, yaşının küçük olduğu belirtilen çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.