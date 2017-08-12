  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Antalyada uyuşturucu operasyonları: 2 tutuklama

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon çerçevesinde Zeytinköy bölgesinde A.K. ve C.T. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

A.K'nın Zeytinköy bölgesinde sokak satıcılarına 13 yıldır uyuşturucu temin ettiği, ancak bugüne kadar hiç yakalanmadığı belirtildi.

C.T'nin ise uyuşturucu temin etmek üzere Burdur'dan geldiği öğrenildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Uyuşturucu satmak için İstanbul'dan gelmişler

Polis ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda da İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Antalya'da pazarlamak isteyen S.B ve S.K ile yaşı küçük bir çocuk yakalandı. Zanlıların üzerlerinde çok miktarda esrar, kokain ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılardan S.B ve S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, yaşının küçük olduğu belirtilen çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: antalya, uyuşturucu operasyonları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER