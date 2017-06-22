  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Antalya'da üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması

Antalya'da üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması

Terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 öğrenci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalyada üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması

Akdeniz Üniversitesindeki mezuniyet töreninde yasa dışı pankart açarak terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapmakla suçlanan 6 üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencileri M.A. (25), M.R.S. (24), O.D (24), D.E. (22) ve S.A'nın (22) İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda M.B. (23) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı"yla serbest bırakıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Haziran'da Akdeniz Üniversitesindeki mezuniyet töreninde yasa dışı pankart açan kişilere yönelik yaklaşık 10 gün önce operasyon düzenlemişti. Operasyonda, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı mahkemece Ankara'da tutuklanan iki kişiye destek içeren pankartı taşıyan 5 üniversite öğrencisi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: antalya, üniversite öğrencisi, gözaltı
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