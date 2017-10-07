Antalya'da tur minibüsü devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Alman turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Antalya'dan Manavgat'a giden Ömer A. idaresindeki 02 DB 595 plakalı turist taşınan midibüs, D-400 karayolunda refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, midibüsteki 3 turist yaşamını yitirdi.
Yaralanan biri çocuk 10 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
Sürücü A. gözaltına alındı.
Kazada ölen ve yaralananların Almanya uyruklu oldukları öğrenildi.