Antalya'da Tünektepe Teleferik’e yoğun ilgi

"Ayaklarınız yerden kesilecek" sloganı ile 11 Şubat 2017'de resmi açılışı yapılan Tünektepe Teleferik, Antalya'nın cazibe merkezlerinden biri haline geldi.

Bu yılın 6 ayında 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan tesis, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. 36 kabinle hizmet veren teleferik, saatte bin 200 kişi taşıyabiliyor ve yaklaşık 9 dakikalık sürede 605 rakımdaki Tünektepe'ye ulaşıyor.

Tünektepe'nin zirvesinde yer alan, kafe ve 4 dürbünün bulunduğu sosyal tesisler, ziyaretçilerin keyifli zaman geçirdiği bir yaşam merkezi oldu.

Manzaranın keyfini çıkardılar

Tesisin ziyaretçilerinden Sebati ve Arzu Öztürk çifti, Almanya'dan tatil için Antalya’ya geldiklerini, ilk kez teleferik deneyimi yaşadıklarını ve çok memnun kaldıklarını belirtti.

Tünektepe’ye çıkmak için kızıyla Manavgat'tan gelen Rukiye Tezcan da "Yurt dışında birçok yere gittim. Fiyatları çok yüksek bekliyordum. Şoke oldum çünkü fiyatlar çok uygun" dedi.

Filiz Tek de tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, vatandaşlara Tünektepe'ye teleferikle çıkarak zirvede vakit geçirmelerini önerdi.

İzmir'den tatil için kente gelen Muzaffer ve oğlu Melih Algun ise Tünektepe manzarasını çok beğendiklerini ve buradaki güzellikleri herkese anlatacaklarını söyledi.

Kaynak: AA