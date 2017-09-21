  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Antalya'da trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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Antalyada trafik kazası: 4 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Pehlivan'ın kullandığı 06 HP 350 plakalı otomobil, Gazi Bulvarı'nda karşı şeride geçerek sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Pehlivan, otomobildeki Ali Gazi ve Ali Güzelce ile taksideki bir kişi hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Ferdi Dikmen yaralandı. Yaralı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Etiketler: antalya, trafik Kazası, 4 ölü, 1 yaralı
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