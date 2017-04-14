Antalya'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla A.Ş, İ.Ş, Z.Ş. ve A.O'yı adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan eski HDP İlçe Başkanı F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.