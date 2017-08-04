Antalya'da "space cake" operasyonu

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Antalya Havalimanı'nda bir yolcunun valizinde, içine esrar katılarak yapılan ve "space cake" olarak bilinen bisküvi ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Amsterdam'dan Antalya Havalimanı'na inen uçağa ait bagajlar Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şut altında narkotik dedektör köpekleriyle kontrol edildi.

Köpeklerin valizlerden birine tepki vermesi üzerine şüpheli bagajın sahibi olduğu belirlenen yolcu, uçaktan iner inmez takibe alındı.

Şüpheli bagajı banttan alan ve gümrüklü sahayı terk etmek amacıyla çıkışa yönelen yolcu durdurularak arandı. Yolcunun valizinde, içine esrar katılarak yapılan ve "space cake" olarak bilinen bisküvi ele geçirildi. Uyuşturucu test kitiyle yapılan ön analizde esrar uyarısı alınması üzerine bisküviye el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Hollanda vatandaşı şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. AA