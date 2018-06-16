Antalya'da şiddetli yağış seralara zarar verdi

Antalya'nın Demre, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak, dolu ve hortum nedeniyle seralar, bahçeler ve araçlarda tahribat meydana geldi. Etkili olan sağanak ve hortum nedeniyle Demre'de seraların yüzde 80'i zarar gördü

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, seralardaki su baskınları nedeniyle ekiplerin çalışma yürüttüğü bilgisini vererek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri şu anda arazide hasar tespit çalışmalarına başladı. Seraların yanı sıra doludan zarar gören çok sayıda araç bulunuyor." dedi.

Kumluca ve Finike'de ürünler zarar gördü

Kumluca'da sabah saatlerinde başlayan dolu ve sağanakla Hacıveliler, Salur, Yenimahalle, Göksu, Kavak, Karşıyaka ve Narenciye mahallelerindeki sera ve narenciye bahçelerinde zarar meydana geldi.

Seraların camları kırıldı, plastik olanların ise örtüleri yırtıldı, bazı portakal ve zeytin ağaçları devrildi.

Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Beklenmedik bir afet yaşadıklarını belirten Göven, devletin ilgili kurumlarının gereken çalışmayı yapacağını söyledi.

Finike ilçesinde de de Turunçova, Sahilkent ve Hasyurt mahallelerindeki portakal bahçelerinde zarar meydana geldiği öğrenildi.

Bakan Çavuşoğlu: Çiftçilere gereken desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde hortum ve doludan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çavuşoğlu, "Mümkün olan en kısa zamanda hasar tespiti yaparak çiftçilerimize gerekli desteği vereceğiz." dedi.

Demre, Finike ve Kumluca ilçelerimizde bugün hortum ve doludan etkilenen çiftçilerimize geçmiş olsun. Mümkün olan en kısa zamanda hasar tespiti yaparak çiftçilerimize gerekli desteği vereceğiz. pic.twitter.com/IQgUL8Heel — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 16 Haziran 2018

Antalya Valiliği'nden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kaynak: AA