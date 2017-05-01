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Antalya'da sahte içki operasyonu

Alanya ilçesinde bir depoda, 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

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Antalyada sahte içki operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir depoda, 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alanya'daki otel ve barlara sahte içki satılacağı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, bir depoda 14 bin 500 şişe sahte içki ele geçirildi. Başka bir depoda ise bin 200 şişe bandrollü içki bulunduğu tespit edildi.

Bandrollü içkilerin bulunduğu depo, sevkiyat ya da satış öncesi denetlemelerde kullanılarak sahte içkilerin satılmasında kullanıldığı düşünüldüğünden mühürlendi.

Polis, el konulan içkileri kamyonlara yükleyerek götürdüğü emniyete yük asansörüyle taşıdı.

Olayla ilgili M.A. gözaltına alınırken, A.A'nın da arandığı bildirildi.

M.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler: antalya, alanya, sahte içki operasyonu
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