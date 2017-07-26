  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Antalya'da PKK/KCK operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın gözaltına alındı.

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Antalyada PKK/KCK operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri, Siirt'in Eruh ilçesinde PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Z.Ş.'nin (31) Alanya'da olduğunu belirledi. Tosmur Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli kadını gözaltına aldı.

Hakkında ek gözaltı kararı verilen şüphelinin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu arada şüphelinin babası A.Ş. ve kardeşi İ.Ş'nin de terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle daha önce tutuklandıkları öğrenildi.

Etiketler: antalya, pkk/kck
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