Antalya'da PKK operasyonu: 6 tutuklama

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve daha sonra sonra adliyeye çıkarılan 6 zanlı, Antalya Sulh Ceza Mahkemesince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta sokakta eylem yapma hazırlığındaki şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı adliyeye sevk edilmişti. Diğer üç zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların evlerinde terör örgütüyle ilgili çok sayıda doküman ve dijital veri ele geçirilmişti. AA