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Antalya'da oy pusulalarını telefonlarıyla görüntüleyen 21 kişiye yasal işlem

İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Antalya'da 21 kişiye oy pusulalarını cep telefonuyla görüntülemeleri nedeniyle yasal işlem yapıldı.

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Antalyada oy pusulalarını telefonlarıyla görüntüleyen 21 kişiye yasal işlem

Antalya'da oy pusulalarını telefonla görüntülediği tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, oy pusulalarını cep telefonlarıyla görüntüleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada tespit edilen 21 kişi hakkında "sandık kurallarını ihlal" ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 7 kişi de oy kullanmak için geldikleri sandık başında gözaltına alındı.

Şehirde, bir siyasi partinin broşürünü dağıttığı tespit edilen kişi hakkında da yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: yasal işlem, oy, antalya
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