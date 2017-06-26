Antalya'da orman yangını

Duraliler Mahallesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresine (ASAT) ait depo yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılmaya başlayan alevleri gören çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Çalışmalara bölge sakinleri de bahçe hortumlarıyla destek veriyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.