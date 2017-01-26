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Antalya'da midibüs devrildi: 13 yaralı

Kemer ilçesinde Alman turist kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.

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Antalyada midibüs devrildi: 13 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Alman turist kafilesini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 5'i çocuk 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alman turistlerin bulunduğu, Semih Özcan yönetimindeki 07 S 2381 plakalı midibüs, Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü Özcan ile 5'i çocuk 12 Alman turist hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kemer'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, turistlerin Yarıkpınar'dan yemekten döndükleri öğrenildi.

Etiketler: kemer, Alman turist kafilesi, midibüs, 5'i çocuk 13 yaralı
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