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Antalya'da marketten cep telefonu hırsızlığı

Antalya'da bir marketten cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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Antalyada marketten cep telefonu hırsızlığı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir marketten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.A. (22) ile Ü.O. (28) olduğunu belirledi.

Takip sonucu gözaltına alınan 2 zanlının 5 Eylül'de Turgut Reis Caddesi'nde, 14 Eylül'de Elmalı Mahallesi'ndeki iki markette yaşanan hırsızlık olaylarının da şüphelileri olduğu tespit edildi. Polis, çalıntı cep telefonu ile diğer malzemeleri şüphelilerin sattığı yerden alarak sahiplerine teslim etti.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. AA

Etiketler: antalya, hırsızlık, cep telefonu
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