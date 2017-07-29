  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Antalya'da lüks otelde yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Antalyada lüks otelde yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

Göynük turizm bölgesindeki otelin bodrum katında yangın çıktı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Odalarında mahsur kalan 400 tatilci itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 Rus ile 10 Türk vatandaşı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ailesiyle İstanbul'dan tatile gelen Ömer Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, koridorları duman kapladığı için ailesini alarak dışarıya çıktığını söyledi.

Tatilcilerden Mehmet Açıkalın da sabah saatlerinde kahvaltıya indiğini, siren seslerini duyunca eşi ve çocuğunu alarak bahçeye çıktığını anlattı.

Jandarma yetkilileri, yangının bodrum katında bulunan mutfaktaki elektrik kontağından çıktığını belirtti.

Etiketler: kemer, Antalya otel yangını, antalya
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