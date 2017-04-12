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Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya'nın bazı ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.

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Antalyada kuvvetli yağış bekleniyor

Antalya'nın bazı ilçelerinde yarın kuvvetli sağanak beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Yarın Serik ve Manavgat'ın iç kesimleri, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçeleri civarında kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler: antalya, yağış
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