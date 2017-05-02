Antalya'da karla kaplı yayla yolları açılıyor

Antalya'da sahiller yaza hazırlanırken, yaylalarda ise karla mücadele sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1800 rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası'nda yer yer 5 metreyi bulan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Belediye ekipleri, Yörüklerin göçü öncesinde karla kaplı yolları ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Gündoğmuş AK Parti İlçe Başkanı Ali Arslan ve İlçe Koordinatörü Ali Gülen, yaylaya çıkarak çalışmaları yerinde inceledi.

Akdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in göreve gelir gelmez, yayla yollarının gözden geçirilmesi konusunda adım attığını belirtti.

Antalya'da yaklaşık 3 bin kilometre yayla yolu bulunduğunun altını çizen Akdemir, "Bugüne kadar böyle sert bir kış olmamış. Biz geçtiğimiz yıl da yaylalarda karla mücadele ettik ama bu kadar kar yoktu. Bu yıl karla mücadelede çok başarılı olduk. Ulaşamadığımız yer kalmadı. Dağın başında bir tek vatandaşımız olsa bile biz o vatandaşımıza hizmet yapılmasından yanayız. 'Gidemediğin yer senin değildir', bu mantıkla bakıyoruz. Önümüzdeki günlerde göç başlayacak. Vatandaşlarımız rahatlıkla yurduna gelebilsin diye bu bölgenin yolunu açacağız." ifadelerini kullandı.

Söbüçimen Yaylası'nı kullanan vatandaşlardan Fatih Doğan, karlı yolların açılmasına verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti. Doğan, "Yayladaki evimize gidiyorduk, kar nedeniyle arabamız yolda kaldı ve geri dönmek durumunda kaldık. Ekipler yolu açınca tekrar gideceğiz." dedi.

Mehmet Doğan da karla kaplı yolları açtıkları için Türel ve ekibine teşekkür etti.