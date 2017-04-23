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Antalya'da kaçak içki operasyonu

Manavgat ilçesinde otelde yapılan aramada bin 338 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Antalyada kaçak içki operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelde yapılan aramada bin 338 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisindeki otelde kaçak içki bulunduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince otele düzenlenen operasyonda bin 338 şişe bandrolsüz ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Gözaltına altına alınan otel yetkilisi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Etiketler: antalya, kaçak içki operasyonu
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